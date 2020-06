Ds Gozzano: "Troppe anomalie, abuso di potere. Faremo ricorso"

Gozzano sempre sul piede di guerra dopo la decisione del Consiglio Federale di condannare alla retrocessione diretta le ultime classificate dei tre gironi: "Insieme al nostro avvocato Christian Peretti - ha evidenziato dalle colonne dell'edizione locale de La Stampa il direttore sportivo Alex Casella - stiamo studiando il testo del ricorso che depositeremo tra lunedì e martedì. A quel punto la palla passerà al Collegio di garanzia che ci farà sapere qualcosa al massimo nei primi giorni di luglio. Se la risposta sarà negativa avremo comunque la possibilità di ricorrere al Tar del Lazio e in quel caso la sentenza definitiva dovrebbe arrivare entro fine agosto". E anche in caso di sentenze sfavorevoli in tutti i gradi di giudizio, il club rossoblù chiederà comunque la riammissione in Lega Pro: "Ci sono state troppe anomalie, in Consiglio federale c’è stato un abuso di potere" conclude Casella.