Il direttore sportivo del Gubbio Giuseppe Pannacci ha parlato, a margine della presentazione del nuovo acquisto Maini: “Il ragazzo ha mostrato subito un interesse particolare per questa piazza - riporta cronacaeugubina.it - e di questo ne siamo molto contenti. Il primo obiettivo l’abbiamo portato a casa, sicuramente non ci fermeremo qui perchè gli indirizzi e la strada tracciata insieme col mister e la società porta ad obiettivi ben chiari. Dopo la partita col Ravenna del 29 dicembre, inizieremo a poter in qualche maniera mettere nero su bianco riguardo trattative già ben avviate”.