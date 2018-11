Ds Gubbio: "Sandreani? Scelta dolorosa. Galderisi ha voglia di fare"

Fonte: Tuttoc.com

Via Sandreani, dentro Galderisi. Cambio della guardia quest'oggi in casa Gubbio, TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo degli eugubini, Giuseppe Pannacci, per analizzare l'avvicendamento in panchina.

Come mai avete scelto Galderisi?

"Abbiamo sondato diversi allenatori, poi ci siamo focalizzati su di lui. È un tecnico che conosce già la piazza essendoci già stato, è un allenatore che ha fatto bene e ci ha convinti con i suoi modi e i suoi stimoli. Ripartiamo da un mister che ha tanta voglia di fare".

L'addio con una bandiera come Sandreani non dev'esser stato semplice...

"Già, una scelta molto dolorosa. Ci è dispiaciuto tantissimo perché parliamo di una persona molto amata. Purtroppo il calcio a volte riserva queste spiacevoli sorprese. Rimane il groppo in gola e il rammarico però bisogna andare avanti".

Sul mercato di gennaio cosa farete?

Alquanto prematuro parlarne, faremo valutazioni con il nuovo allenatore. Siamo convinti di avere un organico di valore che ha qualche problema vista la classifica. Non stravolgeremo la squadra, ma la miglioreremo".