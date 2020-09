Ds Juve Stabia: "Forte, Troest e Tonucci irrealistico che restino per i nostri parametri economici"

vedi letture

Il direttore sportivo della Juve Stabia Filippo Ghinassi ha fatto il punto del mercato in conferenza stampa: "Per gli otto calciatori sotto contratto bisogna prendere in considerazione tre parametri: tecnico, economico e motivazionale. Sono calciatori che vengono dalla Serie B e il parametro tecnico c'è sicuramente, quello economico meno. Discorso che vale soprattutto per Francesco Forte, Magnus Troest e Denis Tonucci. Dagli altri, invece, sarebbe possibile ripartire. Si tratta di calciatori che terrei tutta la vita dal punto di vista tecnico, ma è assolutamente irrealistico per i nostri parametri economici e diventerebbe stucchevole continuare a parlarne. Ci sono entrate di Lega che sono venuti a mancare con la retrocessione, così come alcuni contratti erano rimodulati in caso di retrocessione, altri no. Ma questa non è colpa dei ragazzi. E l'azienda deve andare avanti. Al momento tra Forte, Troest e Tonucci abbiamo almeno 400mila euro netti di ingaggio bloccati. Ciò al momento ci rallenta sul mercato".