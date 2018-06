Ds Lecce: "Haye elemento di valore, parla il suo curriculum"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha commentato così l'acquisto di Thom Haye ai microfoni di sololecce: "E' un elemento di valore, parla il suo curriculum. Abbiamo puntato decisamente su di lui tra una serie di profili che ci ha proposto l'agente Francesco Musarra. Le sue caratteristiche? E' un elemento completo per tutta la fase di manovra, con ottime caratteristiche tecniche, un bel destro e visione di gioco. A centrocampo può giocare da mezz'ala ma anche regista, se dovessi paragonarlo ad un calciatore attuale del Lecce lo potrei avvicinare alle doti di Mancosu. Sessione di mercato? Come lo scorso anno vogliamo permettere al mister di partire per il ritiro con una rosa quanto più vicina possibile a quella definitiva. Sicuramente sarà più complesso, ma già questo tassello messo al suo posto è stata una opportunità che la società non si è fatta sfuggire".