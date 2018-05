Ds Lecce: "Mercato? Dialoghi con Juve, Milan, Inter, Roma e Bologna"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in Supercoppa contro il Padova, analizzando il mercato dei salentini: “Abbiamo un binario su cui muoverci, se riuscissimo a fare tutto quel che ci siamo detti con il mister sarebbe eccezionale. Vogliamo fare un campionato di B in cui ci assestiamo, ci testiamo nella categoria, la manteniamo e gettiamo le basi per un nucleo solido che vada ancora migliorato. Non vogliamo sprecare energie, dobbiamo crescere un passo alla volta, punteremo alla salvezza con gli occhi rivolti ad obiettivi più grandi. Il prossimo anno dobbiamo potenziare settore giovanile e scouting, non possiamo pensare solo alla prima squadra, dobbiamo guardare al domani, lavorare in prospettiva. Ho parlato con alcuni collaboratori di Juventus, Milan, Inter, Roma e Bologna, ora siamo nel mezzo di una fase che è interlocutoria un po' per tutti, prima di gettare le basi sulle prossime scelte, anche dei grandi club. Non ci faremo trovare impreparati", riporta SoloLecce.it.