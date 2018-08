DS Lucchese: "Fosse stato per me non sarei mai andato via"

Conferenza stampa di presentazione per Antonio Obbedio, tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Lucchese dopo la fugace esperienza alla Viterbese: "Sono entusiasta perché non sarei andato via a giugno, poi ci sono stati degli eventi. Mi fa piacere essere stato richiamato, perché vuol dire che ho fatto qualcosa di buono. Non me l’aspettavo e colgo l’occasione di ringraziare la società, tutti i soci e Arnaldo Moriconi, artefice di questo mio ritorno a casa. Il lavoro non mi ha mai spaventato, anzi, mi può soltanto esaltare. Bisogna aggiungere qualche giocatore, ma sono felice della guida tecnica che ho trovato perché è perfetta per il campionato che andiamo a fare. Colgo l’occasione per fare i complimenti di ciò che è stato fatto perché non è facile amalgamare un gruppo di ragazzi così in poco tempo e ottenere questi risultati. Non sono spaventato dalla penalizzazione: la società è già all’opera per far valere le proprie ragioni, anche perchè partire da meno 6 o da meno 10 cambia parecchio. L'importante è stare nel gruppone così che quando arriverà la penalizzazione potrà essere assorbita in maniera migliore".