Ds Lucchese: "Vista la penalizzazione, ci salveremo a 48-50 punti"

Il campionato di Serie C non è ancora iniziato, ma diverse squadre sono già consapevoli di dover affrontare la stagione con alcuni punti di penalizzazione. È il caso, per esempio, della Lucchese, il cui ds Antonio Obbedio ha parlato a DiTv: "Mi chiedete se sono contento della squadra? Io dico che di meglio si può sempre far fare, non sono uno che si accontenta. C'è da migliorare qualcosa in alcuni ruoli dove bisogna creare delle alternative e questo lo sa anche la società. Per salvarci dobbiamo valutare che dovrà essere fatto un campionato di vertice, ci vorranno dai 48 ai 50 punti. Il girone che scopriremo sabato se sarà quello dello scorso anno sarà sicuramente un girone complicato. Ho parlato con la società e cercheremo di fare ancora qualcosa sul mercato degli svincolati. Colgo l'occasione per ringraziare Arnaldo Moriconi perché in un momento di difficoltà della società ha alzato il telefono e mi ha chiamato. Di questo ne vado orgoglioso. Avrò la fortuna di lavorare con persone preparatissime a partire da mister Favarin. Lavoreremo in perfetta sintonia con una società che voglio ricordare non ha mai fatto mancare niente ai giocatori e io non sarei mai andato via se gli eventi non mi avessero praticamente costretto a farlo".