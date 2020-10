Ds Matelica: "Prima la salvezza tranquilla, poi l'affermarsi nelle categorie professionistiche"

Dalle colonne de Il Resto del Carlino - ed. Modena, è intervenuto il Ds della neo promossa Matelica, Francesco Micciola, che quando si avvicina la gara contro il Modena è intervenuto per parlare della sua realtà: "Abbiamo una grossa proprietà che tiene moltissimo alla squadra. Da quando sono arrivato io, 3 stagioni fa, abbiamo vinto una Coppa Italia di D, perso un campionato col Cesena e vinto l’ultimo. La serietà sta alla base del nostro lavoro. Siamo una piccola realtà, ma ci piace fare le cose per bene. La società provava a vincere la D da anni. Ma sarebbe controproducente sognare troppo in grande, va vissuta la realtà. Ragioniamo partita dopo partita, solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi: una salvezza tranquilla, da ottenere il prima possibile. Ci vogliamo affermare in questa categoria, sono molto fiducioso perché abbiamo una gestione tecnica importante".

E proprio su questo punto: "Abbiamo confermato 9 giocatori dello scorso anno. Ci sono giovani ambiziosi, anche se non hanno mai fatto la C. A loro sono stati aggiunti giocatori vogliosi di riscatto, così è nata la nostra realtà".