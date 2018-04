Ds Mestre: "Stagione esaltante, spero passeremo due turni playoff"

© foto di Alessio Lamanna

Enrico Busolin, direttore sportivo del Mestre, intervenuto sulle colonne de Il Gazzettino, ha dichiarato: "Se dobbiamo tirare le somme, non possiamo che essere pienamente soddisfatti di quanto abbiamo raccolto in questa stagione. Abiammo creduto in questo gruppo di ragazzi, siamo cresciuti costantemente con l'esperienza e fino a domenica scorsa eravamo anche il miglior attacco del girone. Davvero tanti segnali positivi per una squadra al debutto tra i professionisti".

"Siamo ad un passo dai playoff che, come si sa, hanno un'evoluzione complicata e sono davvero difficili da prevedere. Spero che il Mestre riesca a passare i primi due turni, trovandosi così ad affrontare le squadre degli altri gironi per poter avere un confronto anche con le realtà di questa SErie C, in quella che sarebbe una ulteriore enorme soddisfazione".