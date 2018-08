Ds Monza: "Io spero che il campionato inizi il prima possibile"

Intervistato in esclusiva da Tuttoc.com, il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha dichiarato: "Chiaramente stiamo aspettando la composizione dei gironi e i calendari. Per le squadre che sono partite come noi oramai dal 10 luglio, affrontando anche una partita difficile alla fine del mese (il primo turno di Coppa Italia contro il Matelica e il secondo turno contro il Padova, ndr), giocare dopo oltre un mese - se va bene - non è una cosa che agevola la preparazione. Io spero si inizi il prima possibile il campionato: è l'augurio che mi faccio".

Una speranza che allo stato attuale appare vana...

"So che bisogna navigare a vista e che bisogna attendere lo sviluppo degli eventi. Non abbiamo altro da fare. Aspettiamo il 22 quando ci sarà l'Assemblea di Lega a Roma".

Già circolano comunque le prime indiscrezioni riguardanti la composizione dei gironi: sembrerebbe che il Monza debba spostarsi dal Girone A al Girone B.

"Ho letto anch'io qualcosa in merito. Per noi tutti i gironi sono equilibrati e parimenti difficili. Da un certo punto di vista essere nel Girone B potrebbe portare agevolazioni sotto il profilo di alcune trasferte. Ma per quanto riguarda la forza del girone non credo ci saranno grosse differenze: ogni anno ci sono squadre attrezzate e forti".