© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Novara Moreno Zebi ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com dopo la vittoria sul Como soffermandosi su due figli d’arte come Marchegiani e Fonseca: “Abbiamo investito sulle potenzialità di Marchegiani jr, per me può avere grandi prospettive. È un ragazzo serio, un professionista e ha tanta professionalità. Simile al padre? Non si fa coinvolgere dai momenti negativi. Non ha uno stile spettacolare, è sempre lineare. Ha caratteristiche importanti ed una notevole continuità di rendimento, è molto umile nel lavoro quotidiano sul campo. - continua Zebi – Fonseca? Sta facendo il suo percorso, nel passato ha avuto un percorso non semplice. A Novara ha trovato l'ambiente giusto, dove poter crescere. In un ruolo particolarmente difficile come il suo non è facile imporsi. Si sta impegnando molto e vicino a lui ha giocatori importanti da cui apprendere".