Ds Pro Patria: "Mercato? Anche zero movimenti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un piede e mezzo nei playoff, gli scalpi di Entella e Novara, la zona retrocessione bella distante. Il tutto da neopromossa. La Pro Patria chiude un 2018 ricco di soddisfazioni e, nell'attesa dell'anno che sta per arrivare, si confida ai microfoni di TuttoC.com con il suo direttore sportivo, Sandro Turotti.

Che annata è stata?

"Sportivamente parlando bella e importante. Abbiamo vinto il campionato di Serie D ma anche lo scudetto Dilettanti, un titolo quest'ultimo che avevo conquistato solo una volta vent'anni fa. E poi la prima parte di campionato in Serie C è stata ottima. Al di là dell'attuale posizione playoff, i nostri 27 punti ci consentono di stare una decina di lunghezze sopra la zona calda. Da neopromossa è stato un grande inizio, complimenti ai ragazzi e allo staff".

Dopo un mese passato sempre in campo, una lunga pausa di 20 giorni.

"Ci voleva perché questo campionato era nato male e ci aveva portato a tutte queste partite ogni tre giorni. Abbiamo sprecato tante energie fisiche e nervose, lo stop ci farà bene. Noi rimarremo fermi per circa una settimana, come previsto dalle norme, poi riprenderemo a pensare a come farci trovare pronti nella seconda parte di stagione".

L'ultimo match dell'anno, però, si è concluso con una sconfitta a Pistoia. Un Ko che mancava da quasi dieci gare. Troppo appagati?

"Non so se sia stato appagamento, di sicuro abbiamo commesso tanti errori e quando li fai perdi. Loro hanno avuto una fame di punti che a noi è un po' mancata. Eravamo riusciti a pareggiarla, potevamo gestirla meglio. Alla ripresa ne parleremo ma non mi sento di processare nessuno in quanto i ragazzi e il mister la partita l'avevano preparata bene".

Tra l'altro, l'ultima sconfitta risaliva alla gara col Pro Piacenza...

"Il campionato è falsato per mille motivi e spero che non ce ne sia anche uno in più. Loro devono ancora giocare con delle squadre nel girone d'andata, quindi teoricamente non hanno finito la prima parte di stagione. Quindi non credo che i risultati dell'andata valgano, mi auguro non ci siano sorprese sotto questo aspetto perché cadremmo veramente nel ridicolo. Loro contro di noi si presentarono con il nuovo mister, ovviamente erano a mille. Poi l'effetto è finito per i problemi che questi ragazzi hanno da mesi e siamo arrivati anche alle partite perse a tavolino. Spero quindi, dal punto di vista dei punteggi, che il Pro Piacenza, in caso di esclusione, venga trattato come il Modena. Altrimenti siam su "Scherzi a parte". Serve il buonsenso, non i cavilli".

A breve sarà anche tempo di mercato.

"Abbiamo una rosa di 22 giocatori, portieri compresi. Siamo a posto così, siamo contenti di tutti i ragazzi, chi ha giocato meno si è sempre fatto trovare pronto. Nessuno di loro si muoverà a meno che non ci siano delle richieste particolari che al momento non ci sono. Noi staremo attenti, potremmo integrare qualcuno o magari non cambiare nulla. Abbiamo già fatto così l'anno scorso, non è detto che non lo rifaremo anche quest'anno".

Che 2019 vi aspettate?

"Di consolidamento in questa categoria. Se poi potrebbe esserci qualcosa in più faremo di tutto per arrivarci. L'importante sarà continuare il lavoro iniziato in precedenza, magari trovando qualche compagno di viaggio per la nostra società visti i tanti sforzi che sta facendo la presidente".