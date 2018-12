Ds Pro Patria: "Per la salvezza manca ancora molta strada"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo della Pro Patria Sandro Turotti ha parlato ai microfoni di TuttoPisa.it del prossimo match contro il Pisa: "Arriviamo a Pisa reduci dal pareggio interno con l'Alessandria, nel quale la squadra ha offerto una prova decisamente positiva. E' mancato soltanto il gol, nel calcio non è un particolare secondario, ma se si dà una valutazione complessiva della prestazione penso si possa affermare che la Pro Patria ha mostrato ottime cose in campo. Il nostro percorso di crescita in questi mesi di campionato passa anche per risultati di questo tipo. In tanti ci hanno fatto e continuano a rivolgerci grandi complimenti per i punti fatti e la posizione di classifica che attualmente occupiamo ma la realtà dei fatti è che la stagione è durissima e per centrare l'obiettivo della salvezza dobbiamo fare ancora moltissima strada. Dopo alcuni problemi, il Pisa è tornato in carreggiata inanellando una serie di risultati molto importanti. E' una formazione destinata a fare un campionato di vertice, diametralmente opposto a quelle che sono le nostre ambizioni. Siamo consapevoli della forza dell'avversario e quindi, per riuscire a strappare punti pesanti per la corsa alla salvezza, dovremo disputare la partita perfetta".