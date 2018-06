Ds Pro Vercelli: "Vajushi ha molte richieste. Pigliacelli piace all'estero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato ai microfoni de La Stampa del mercato del club: “Castiglia e Germano? Mi sono visto con il direttore sportivo granato e abbiamo approfondito il discorso. Loro hanno fatto una proposta, noi la nostra. Vediamo come si svilupperà questa trattativa. Come già detto non faremo sconti: non svendiamo i nostri gioielli”.

Una nota a parte su interesse sul centrocampista Armando Vajushi, rientrato dopo il prestito all’Avellino: “Credo che non si fermerà a Vercelli. Ho parlato con il suo agente: ha diverse richieste”.

Osservato speciale anche il portiere Mirko Pigliacelli: “Più di una squadra mi ha chiesto notizie su Mirko. C’è una trattativa avviata con una squadra straniera”.