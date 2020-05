Ds Reggiana: "Votato contro stop a campionato e contro la promozione delle prime tre"

Dal sito tuttoreggiana.com, è intervenuto il Ds della Reggiana Doriano Tosi. Che è tornato a fare il punto della situazione dopo l'assemblea di Lega Pro e prima del Consiglio Federale: "Su 59 presidenti, in 40 pensavano solo a chiudere il campionato e bloccare le retrocessioni, in 10-15 pensavano ai playoff e in 3 che hanno dovuto seguire la formula della quale siamo venuti a conoscenza solamente all'ultimo minuto. Le assemblee, senza offendere nessuno, sono fatte per dare spazio e parola a tutti per parlare di problemi, criticare e fare delle proposte. Noi invece abbiamo ascoltato le parole del presidente per tre quarti del tempo e dopo due minuti ci siamo ritrovati a votare senza poter esprimere le nostre motivazioni. Abbiamo votato contro lo stop al campionato e contro la promozione delle prime tre in classifica perché pensavamo e pensiamo ancora di avere le carte in regola per puntare al primo posto e per lo stesso motivo abbiamo votato a favore dei playoff. Infine ci siamo astenuti sul blocco delle retrocessioni. Siamo entrati in assemblea pronti a difendere le nostre convinzioni e ne siamo usciti praticamente terzi in classifica. [...] Alla fine credo che se la Serie A ripartirà, la B seguirà a ruota con i playoff della C. A ogni modo abbiamo un bravo avvocato (Chiacchio, ndr) che saprà trovare la strada giusta per difendere i nostri diritti. Ma la questione è un'altra. Sento tanto parlare di merito sportivo: è un aggettivo che si spende bene se pensiamo, da osservatori esterni, a quanto ha dimostrato quest'anno la Reggiana sul campo andando ben oltre a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Non lo si può certamente attribuire a chi ha giocato meno partite degli altri...".