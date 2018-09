© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de Il Messaggero, quando l'esordio in campionato è ormai prossimo, parla il DS del Rieti Malu' Mpasinkatu, che traccia un punto della situazione sulla squadra: "I tanti impegni ravvicinati in avvio non aiutano, ma siamo una squadra giovane, multietnica e con grande voglia di fare. L'obiettivo è ottenere una salvezza tranquilla e valorizzare i giocatori in rosa, con la speranza che possano rappresentare plusvalenze per il club. Nel calcio, poi, può accadere tutto: lo scorso anno, proprio nel Girone C, squadre che partivano per la salvezza si sono ritrovate ai playoff, quindi ci auguriamo di ripetere questo percorso. Chiedo ai tifosi di continuare a starci vicini".