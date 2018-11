Ds Rieti: "Non dobbiamo deprimerci. Testa al Catanzaro"

Fonte: TuttoC.com

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo del Rieti, è intervenuto così in sala stampa a fine gara: "Non faccio considerazioni tattiche e tecniche. Ci penserà l'allenatore. Come ho detto contro la Viterbese, non bisogna esaltarsi dopo vittorie storiche, tantomeno deprimerci dopo sconfitte pesanti. Penso che sull'1-1 la squadra era viva, fossimo andati in vantaggio con quell'occasione di Maistro forse avremmo parlato di un'altra gara. Ora bisogna resettare e ripartire, il campionato ci insegna che ogni settimana può capitare tutto e il contrario di tutto".

"Questa squadra ha cuore, fame e voglia di dimostrare. Siamo giovani ed inevitabilmente possono esserci dei disequilibri. Adesso ci concentreremo sul Catanzaro, partita difficile. Abbiamo visto che a volte siamo dati per vittime sacrificali invece torniamo a casa con dei punti".

"Per quanto riguarda l'esterno sinistro è chiaro che siamo un po' scoperti. Stiamo monitorando ma è presto per entrare nei dettagli riguardo al mercato. Mister Chèu comunque non è assolutamente in discussione. Non cerchiamo capri espiatori ma analizziamo le gare per capire gli errori. Ripeto, la squadra è giovane ed è capace di tutto e il contrario di tutto".