Ds Rieti: "Terna arbitrale ha influito pesantemente su risultato"

© foto di Federico De Luca

Avanti di due reti in casa della Reggina, il Rieti è riuscito a farsi recuperare e superare negli ultimi 20' permettendo agli amaranto di ottenere la vittoria. Solo il diesse Malù Mpasinkatu si presenta in sala stampa, come raccolto dai colleghi di RietiLife, puntando il dito sulle decisioni arbitrali: “Questa sconfitta porta in dote tanta rabbia perché pur riconoscendo i nostri errori, la terna arbitrale ha influito pesantemente sul risultato finale per una serie di episodi a nostro sfavore. Sul rigore di Gondo ci poteva stare il rosso al difensore della Reggina, il gol del momentaneo due a zero di Maistro non c’era nessun fuorigioco e l’episodio finale del gol è stato scaturito da un fallo netto non fischiato su Kean, inoltre il recupero è sembrato eccessivo e il gol è arrivato a tempo scaduto. Noi siamo una piccola realtà con una presidenza estera, un mister straniero eppure meritiamo e pretendiamo lo stesso trattamento delle altre squadre. Abbiamo ricevuto i complimenti dal mister Cevoli e dal diesse Taibi per la qualità del gioco espresso dalla nostra squadra e fin da subito chiediamo a gran voce il sostegno dei nostri tifosi per la prossima gara interna con la Paganese”.