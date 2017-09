DS Robur Siena: "Guberti? Trattativa conclusa solo con la determinazione"

© foto di Federico De Luca

Colpo Guberti per la Robur Siena, che si assicura l'esperto esterno offensivo per due stagioni. A tal proposito, a commentare uno dei più interessanti colpi last minute della Serie C, è il DS bianconero Giovanni Dolci, che si è così espresso attraverso il sito ufficiale del club:

“Si tratta di un grande colpo, un profilo di altissimo spessore che arricchisce la nostra rosa dal punto di vista qualitativo e dell’esperienza. È stata una trattativa lunga e difficile, arrivata alla conclusione grazie alla determinazione della presidente Anna Durio e del vice presidente Federico Trani”.