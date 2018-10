DS Robur Siena: "Solo a marzo sapremo dove possiamo arrivare"

Giovanni Dolci, direttore sportivo della Robur Siena, intervenuto alla trasmissione radiofonica "L'Orso in diretta", come riportato da grigionline.com, ha parlato del match di domenica contro l'Alessandria: “Sarà una Robur un po’ diversa dall’anno scorso, ringiovanito ma che, come sempre cercherà di fare la partita. Ovviamente con grande rispetto per l’Alessandria, che ritengo sia stata ben costruita al di là del rinnovamento. Non so dire dove potremo arrivare. Abbiamo iniziato in ritardo e secondo me bisognerà aspettare marzo per tirare le somme e vedere dove saremo”.