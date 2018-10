Ds Teramo: "Convinti della rosa costruita. Maurizi tecnico esperto"

© foto di Ufficio Stampa Teramo

Era presente alla conferenza stampa di presentazione di mister Agenore Maurizi, anche il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico. Queste le sue parole così come riportato dal sito ufficiale del club biancorosso: "Esonero Zichella? Dispiace perché è una sconfitta per tutti, specialmente dopo una buona prestazione come quella di Rimini. Siamo però convinti della bontà dell’organico a disposizione e di come si possa e si debba fare molto di più, magari alzando il livello di concentrazione e di cattiveria in un campionato molto livellato come quello corrente. Dobbiamo voltare pagina senza lamentarci ed iniziare a dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano. Maurizi è un tecnico esperto, crede fermamente nei nostri calciatori e siamo fiduciosi nel suo operato".