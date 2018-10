Ds Vis Pesaro: "Se potrò riporterò qui Costantino"

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Appuntamento in sala stampa quest'oggi per Claudio Crespini, direttore sportivo della Vis Pesaro. Come riportato dai colleghi di solovispesaro il dirigente biancorosso ha accennato a quale saranno le strategie dell calciomercato invernale in casa marchigiana: “Bisogna già iniziare a sondare il mercato. Non mettiamo mai limiti alla provvidenza anche se il grosso è già fatto. Ci sarà qualche ritocco e niente di più. Ivan, Botta e Kirilov saranno i migliori acquisti. Se ci sarà la possibilità, Costantino lo riporterò a Pesaro: una punta in più non fa mai male. In ogni caso non è una priorità ma un’idea, sono soddisfatto di come stanno giocando davanti. Balde inoltre sta entrando nei meccanismi dell’allenatore”.