E. Campania, arriva Dentice e saluta Iannini. Test di lusso a Caserta

© foto di Federico De Luca

Continuano a Mugnano, allo stadio Vallefuoco, i lavori dell'Equipe Campania sotto la direzione dei tecnici Guglielmo Tudisco e Nunzio Gagliotti. Domenica mattina (ore 10) è prevista al Pinto una amichevole di lusso contro la Casertana dopo i test svolti in settimana contro Afragolese (4-3 per i rossoblù) e Pomigliano (vittoria degli svincolati AIC 3-1). Lunedì riposo e ripresa degli allenamenti fissata per martedì in mattinata. Negli ultimi giorni si è aggregato al gruppo il terzino destro, ex Juve Stabia, Pietro Dentice mentre, precedentemente, la rappresentativa del coordinatore Antonio Trovato aveva accolto l'esterno sinistro Giuseppe Nicolao (nella foto) e il difensore Pasqualino Esposito. Gaetano Iannini, nel frattempo, ha salutato la truppa e si è accasato all'Andria in D, col centrale difensivo Gianluigi Mangiapia che ha firmato col Forio (Eccellenza). Si attendono novità circa la firma del difensore Marco Picascia e del centrocampista Vincenzo Perna col Pomigliano (che aveva testato anche l'esterno d'attacco Giovanni Longo, rientrato poi a Mugnano). Restano a disposizione Liberato Filosa, Gennaro Troianiello, Gigi Pezzella, Angelo Scalzone (su di lui l'Avellino), Emanuele D'Anna, Umberto Improta, Antonio Letizia, Vincenzo Platone, Emanuele Murolo, Francesco Savarise, Maurizio Coppola (attaccante classe '93 ex Monte di Procida in Eccellenza) e Salvatore Passariello, oltre ai numeri uno Raoul Lombardo, Simone Farelli, Alfredo Esposito ('93) e Daniele Ferrieri ('96).