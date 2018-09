E. Campania, oggi test con la Salernitana: le ultime sul gruppo AIC

© foto di Federico Gaetano

E' prevista per oggi pomeriggio, presso il centro sportivo "Ultimo Minuto" di Battipaglia, l'amichevole tra Salernitana ed Equipe Campania (ore 17). Per il gruppo di calciatori svincolati diretti dal coordinatore AIC Antonio Trovato, si tratta del secondo test settimanale dopo quello sostenuto giovedì a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator (3-2 per i sammaritani). Tutti a disposizione ad eccezione del '94 Francesco Savarise che si è accasato a Pomigliano. Proprio il club di patron Pipola, dopo aver ufficializzato il tesseramento di Marco Picascia e dell'ex Perugia Raffaele Imparato, potrebbe attingere dal gruppo di Guglielmo Tudisco e Nunzio Gagliotti: concrete, infatti, le idee che portano nella direzione di Gennaro Troianiello (appetito anche da Portici ed Ercolanese) ed Emanuele D'Anna. Se ne saprà di più in settimana. Del roster di Sergio La Cava, in attesa della firma del centrocampista '95 Vincenzo Perna, fa parte anche l'attaccante classe 2001 Giuseppe Tutino, fratello del cosentino Gennaro. Gigi Pezzella, nel frattempo, ha esordito ieri nella gara interna vinta dal suo Albanova (Eccellenza) con l'Afro-Napoli, mentre Simone Farelli ha messo mercoledì scorso nero su bianco col Pescara. L'Equipe Campania riprenderà gli allenamenti martedì mattina a Mugnano e lavorerà fino a venerdì 28 settembre. Un supplemento di attività fortemente voluto da Trovato anche per dare spazio a nuovi ingressi e consentire al gruppo attuale di continuare ad allenarsi nel modo migliore, in attesa di un contratto.