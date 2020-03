Emergenza Coronavirus. Lega Pro, i giocatori del Pontedera distribuiscono mascherine

Attraverso una nota sul proprio profilo Facebook ufficiale il Pontedera ha reso noto che alcuni giocatori della squadra nella giornata di oggi si sono offerti volontari per distribuire nella cittadina toscana le mascherine per la protezione dal contagio del Coronavirus. Questo il post del club: “Paolo Ropolo, Edoardo Pavan, Emanuele Cigagna e Lorenzo Bardini da questa mattina hanno iniziato a distribuire i kit di mascherine. Alcuni di loro non sono originari di Pontedera, ma hanno voluto ugualmente dare un contributo in questo momento difficile alla città che li ha “adottati”. Questa è la prova di quanto lo sport possa creare sinergie positive con il territorio. Avete un cuore grandissimo ragazzi e noi siamo orgogliosi di voi”.

Un gesto che non è passato inosservato alla Lega Pro che ha twittato la notizia facendo i complimenti al Pontedera e ai giocatori: "Chi sono? Calciatori del Pontedera, in campo per... Pontedera. Volontari per la distribuzioone delle mascherine. - si legge nel tweet - Questo è il calcio che fa bene al Paese. Semplicemente... straordinari".

