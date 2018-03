Emmausso sul futuro: "Salgo in Serie B col Siena e resto qui"

Intervistato da Il Fedelissimo l'attaccante della Robur Siena Michele Emmausso ha parlato degli obiettivi stagionali e del futuro: “Adesso ci aspettano 10 partite difficilissime e le squadre ci affronteranno in maniera diversa, ma se noi ci convinciamo di essere i più forti, e per me lo siamo, possiamo fare il salto di categoria. - continua Emmausso – Venire qui è stata un'ottima scelta, ma in futuro mi piacerebbe tornare al Genoa. Però in caso di Serie B col Siena non ci penso due volte a restare”.