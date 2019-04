© foto di Federico Gaetano

Dopo il 4-0 rifilato all'Albissola, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha detto: "E' stata una partita approcciata molto bene con dei minuti un po’ tribolati perché la loro forza, che è la giocata in ripartenza veloce, gliela abbiamo concessa due volte e ci stavano facendo molto male. Passato quel momento, la squadra ha iniziato a giocare palla a terra con i terzini che hanno giocato molto in fase offensiva. Sbloccato il risultato ho visto la squadra giocare splendidamente ma, soprattutto, concedere poco con la difesa alta. Abbiamo anche rischiato qualche volta ma se vuoi tenere la squadra alta devi fare questo. Nel secondo tempo abbiamo triplicato. Poi l’espulsione ha determinato ancora di più il risultato e negli ultimi minuti amministrato molto bene. Abbiamo fatto anche qualche cambio perché ci sono giocatori che hanno bisogno di fare minutaggio perché ci servono per questo finale di stagione”, le sue parole riprese da TuttoC.com.