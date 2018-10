Entella, Cassano all'esordio contro la Rivarolese

Esordio contro la Rivarolese per Antonio Cassano con la maglia dell'Entella. Il club ligure ha giocato questa sera contro la formazione dilettantistica genovese e in campo è sceso anche Fantantonio, non ancora tesserato per il club di Chiavari.

Pochi minuti all’ingresso in campo di #Cassano! pic.twitter.com/emxhrIgio2 — Virtus Entella (@V_Entella) 10 ottobre 2018