Entella, è subito Cassano-show: tre assist in amichevole

Antonio Cassano subito protagonista con la maglia della Virtus Entella. Venti minuti per Fantantonio, che non ha segnato ma ha propiziato ben tre gol dei suo compagni con altrettanti assist. In attesa di vedere se tornerà in campo contro avversari più impegnativi, Cassano conferma così le buone impressioni sulla sua forma suscitate sin dall'arrivo a Chiavari.