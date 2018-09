Entella, Gozzi: "Per la prima volta una sentenza a nostro favore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Prima di sbilanciarmi attendo di leggere le motivazioni perché la materia è complicatissima. Prendo atto del giudizio del Collegio di Garanzia che afferma che le nostre tesi sono giuste e che il principio del nostro ricorso aveva basi solide. Se mi sento in B? Abbiamo in mano una sentenza per la quale esprimo grande soddisfazione e il mio rigraziamento va gli avvocati che hanno fatto un lavoro di grande valenza. Per la prima volta ci svegliamo al mattino con una sentenza a nostro favore" è questo il commento a caldo che Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha rilasciato a Il Secolo XIX dopo la sentenza del CONI che ha portato i liguri ad un passo dalla riammissione in B.