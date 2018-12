Entella, Gazzetta: “Dal caos al Genoa, è Virtus da cinema”

La pagina sulla Serie C de La Gazzetta dello Sport apre con la Virtus Entella e un racconto di quelli che sono stati gli ultimi tempi della formazione biancazzurra. “Dal caos al Genoa, è un’Entella da cinema”, il titolo della pagina. “Prima la telenovela ripescaggi, poi il pasticcio arbitrale con Cuneo e l’impresa in Coppa a Marassi. Gozzi: lo sognavo da tempo”. Il patron ha anche una dedica particolare: “La vittoria è per chi c’era in un Genoa-Entella di C, anni ’70. Fummo battuti ma non meritammo. E mi fa piacere dedicare il successo a chi allora uscì sconfitto”.