Entella, Mota Carvalho: "Questo l'anno per il salto di qualità"

Dovrà essere questa la stagione della consacrazione per Dany Mota Carvalho. L'attaccante della Virtus Entella è chiamato al salto di qualità nell'anno del riscatto dei Diavoli Neri: "Ha ragione il mister quando dice che devo migliorare giornalmente - spiega l'attaccante lussemburghese a Il Secolo XIX -, so perfettamente che questa è una stagione importante per me, quella nella quale potrei fare un bel salto di qualità avendo la possibilità di giocare con maggiore frequenza rispetto agli altri anni che ho passato qui a Chiavari. Siamo in tanti, tutti concentrati finalmente solo sul campo, con l'obiettivo di fare il massimo in ogni partita, di risalie la classifica e andarci a giocare le nostre carte, anche se dover recuperare ancora sette partite è una difficoltà aggiuntiva che dobbiamo cercare di superare nel nostro cammino".