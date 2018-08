Entella, Paolucci: "Poche società solide così, B obiettivo primario"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell’Entella Andrea Paolucci ha parlato ai taccuini di TuttoEntella.com del suo arrivo a Chiavari: “Molto positivo. Si vede che è una realtà solida, una famiglia. Mi sono trovato subito bene. C’era questo interessamento ed io ho dato il mio benestare quando ho saputo della trattativa perché so che è una realtà già ben avviata nel calcio. Ce ne sono poche società solide come l’Entella. Prima ero a Cittadella, e come realtà ci siamo, volevo sposare questo progetto. C’è unita d’intenti. Il gruppo? Sicuramente, grazie ai compagni che c’erano già, molto bene. Se noi nuovi ci siamo integrati bene è metti dei compagni e dello staff. L’amalgama è sempre più forte, stiamo lavorando tanto e bene. Boscaglia? Il mister è un lavoratore e si vede che ha degli obiettivi e ce li sta trasmettendo. Noi cerchiamo di seguirlo al massimo perchè è una persona che nel calcio è navigata e preparata. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare campionato importante. Obiettivo ritorno in B? Sì, sicuramente. Quello è il nostro obiettivo primario. Abbiamo la qualità per risalire subito e dobbiamo farlo immediatamente perchè questa realtà lo merita”.