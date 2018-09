Entella, possibile sit in dei giocatori a Roma

Dopo la lettera della Virtus Entella, firmata dal tecnico Roberto Boscaglia e il capitano Luca Nizzetto, inviata a Fabbricini e Uva per richiedere un incontro con la FIGC e permettere al club ligure di uscire dal limbo in cui si trova - al momento le gare di Serie C sono infatti sospese fino a data da destinarsi, mentre ancora la Lega B non ha riammesso il club in cadetteria - i liguri sono pronti a una nuova iniziativa. Se non arriverà in tempi brevi una risposta dalla Federcalcio la squadra potrebbe recarsi a Roma per effettuare un sit in davanti alla sede della FIGC al fine di ricevere una risposta, in un senso o nell'altro, definitiva.