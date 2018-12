Entella, primo ko interno. Vetta a -9 ma con sei gare ancora da recuperare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta sul rettangolo verde dell Robur Siena la Virtus Entella di Roberto Boscaglia perde anche la prima gara interna della stagione. Al 'Comunale' di Chiavari passa la Pro Patria per 1-0 grazie alla rete di Gucci al 47'. Diavoli Neri che, dunque, nella classifica del Girone A di Serie C rimane a quota 22 punti a -9 dalla Carrarese prima in classifica ma con sei gare in meno dei marmiferi.