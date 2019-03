Il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi ha parlato a Il Secolo XIX del rush finale per la promozione: “Per noi è una settimana atipica, poter lavorare con i giusti tempi è stato inusuale in questa stagione. È importante per noi interrompere almeno questa settimana la cadenza di una gara ogni tre giorni che è davvero dispendiosa. Siamo in una fase molto importante del campionato, nelle prossime due settimane ci sono cinque sfide da giocare che saranno molto impegnative e dobbiamo continuare pensando di non aver raggiunto niente pur avendo fatto tanto. - conclude Superbi - Serve la lucidità e la consapevolezza nel capire che l’obiettivo va perseguito con calma giornata dopo giornata per raggiungere un traguardo fondamentale per l’Entella”.