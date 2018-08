Equipe Campania, si aggrega Passariello. Le ultime novità in organico

© foto di Federico Gaetano

Continuano a Mugnano i lavori dell'Equipe Campania, gruppo di calciatori svincolati diretti dal trainer Guglielmo Tudisco e dal coordinatore AIC Antonio Trovato. Oggi pomeriggio, verso le 17, è prevista al Vallefuoco un'amichevole col Giugliano (Eccellenza), mentre sabato mattina, sempre presso l'impianto mugnanese, ci sarà un test con l'Angri (Promozione). Le due gare saranno intervallate da una seduta di allenamento in programma nella mattinata di domani. Restano a disposizione molti volti noti tra cui Troianiello, Pezzella, Ciro Foggia, Scalzone, Iannini, D'Anna, Umberto Improta, Antonio Letizia, Emanuele Murolo, Mangiapia, Platone, Sebastiano Ruggiero oltre ai numeri uno Raoul Lombardo e Simone Farelli (nella foto). Da lunedì si è poi aggregato al gruppo anche l'esterno offensivo classe '97 Salvatore Passariello, lo scorso anno all'Aversa Normanna. Non mancano anche elementi che hanno militato nell'ultima stagione tra D ed Eccellenza campana. Altri calciatori si sono quindi uniti al Pomigliano di Sergio La Cava, in attesa di una possibile firma. Si tratta di Marco Picascia, appena rientrato dalla brevissima permanenza a Matera, dei centrocampisti Vincenzo Perna e Giuseppe La Montagna e dell'esterno d'attacco Giovanni Longo.