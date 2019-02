© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro ieri a Palazzo Chigi tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti per fare il punto sul caso Pro Piacenza, terminato con l'estromissione del club rossonero dal campionato di Serie C. "Non potrà più succedere" è la riposta che Gravina ha dato a chi gli chiedeva del 20-0 visto domenica a Cuneo, ultimo match del sodalizio emiliano. In merito all'incontro, poi Gravina ha affermato (fonte La Gazzetta dello Sport): "È stato un bell’incontro, come sempre positivo e costruttivo con il sottosegretario Giorgetti, già programmato, ma oggi ha assunto una valenza altamente significativa per una serie di ragioni. Abbiamo commentato le criticità del calcio italiano, in particolare facendo riferimento a questo mio provvedimento adottato ieri sul Pro Piacenza che il sottosegretario ha condiviso".