ESCLUSIVA TMW - Acori: "Esonero Bertotto? Mi è sembrato prematuro"

Il tecnico Leonardo Acori intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della situazione nel Girone A di Serie C partendo dall'esonero di Bertotto dalla Viterbese: “Nel calcio gli esoneri capitano purtroppo, ma mi è sembrato prematuro in questo momento. Camilli però è un presidente che dà molto, ma che ha anche l'esonero facile. Nessun tecnico ha mai finito un ciclo con lui”.

Come vede il Livorno?

“Credo che possa vincere il campionato perché ha una rosa importante, un allenatore di carattere e una piazza calda e appassionata. Le rivali principali credo che siano Alessandria e Arezzo, che davanti può contare su due giocatori top Cutolo e Moscardelli, senza dimenticare Pisa e Siena, che ha ritrovato un Marotta che può fare la differenza, che fin da inizio stagione sono fra le più quotate per la promozione finale”.

Il Siena stasera può allungare in classifica

“Le partite non sono mai facili, ma questo è un momento importante per loro. Però dovranno fare attenzione a Pea, un allenatore molto esperto per questa categoria”.