ESCLUSIVA TMW - Ag. Cancelli: "Felice per lui. Monopoli club sano"

L'ottimo inizio di stagione del sorprendente Monopoli e il momento di grazia del numero uno dell'Arzachena, Fabio Cancelli. Questi, ed altri, gli argomenti di discussione con l'avvocato Luis Vizzino, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare anche della scelta del giovane attaccante Agnero, classe '98, di ricominciare da zero in serie D dopo alcuni anni nel vivaio del Milan.

Nel girone meridionale di serie C sta prevalendo la qualità superiore di Lecce e Catania. Ma attenti al Monopoli...

"Si tratta di un girone di tutto rispetto, basta leggere i nomi delle squadre che ne fanno

parte. Alcune di loro, per prestigio e tradizione, potrebbero tranquillamente partecipare a

campionati superiori. Tuttavia, non si va in campo solo con la storia ed è questo il motivo

per cui il raggruppamento in questione resta molto equilibrato. Sinceramente credo che

la classifica attuale rispecchi in linea di massima i valori in campo e non sono

assolutamente sorpreso dal grande inizio del Monopoli, in quanto i pugliesi oltre ad aver

fatto un buon mercato, possono contare su una società molto ben strutturata e su un

mister estremamente preparato".

Tra i giovani di serie chi l'ha colpita di più?

"Sono davvero contento dell’ottimo inizio di campionato con l'Arzachena del mio assistito Fabio Cancelli, estremo difensore classe '98 ex Milan. Fabio, dopo qualche difficoltà negli ultimi anni, sta dimostrando il suo reale valore. Sono certo che si sentirà parlare di lui in futuro".

Potenza-Audace Cerignola: il girone H di serie D vede già due squadre lanciate al vertice anche se molte altre premono alle spalle, Cavese in primis.

"E' sotto gli occhi di tutti lo straordinario inizio di campionato del Potenza. La compagine lucana ha tutto, dopo anni bui, per fare quel salto di qualità che manca da tanto, troppo tempo. A mio avviso, col Cerignola, è la vera favorita per vincere. Molto bene, nonostante qualche piccolo incidente di percorso nelle ultime gare, anche il cammino del Picerno, realtà sempre più consolidata del panorama calcistico dilettantistico. Male sin qui, invece, il Taranto che, tuttavia, non ritengo essere fuori dai giochi per le posizioni di vertice".

Dal sogno Milan alla serie D: l'ivoriano Juvenal Junior Agnero ha deciso di rimettersi in discussione...

"Agnero era vicinissimo ad un trasferimento all’estero, poi qualcosa non è andata per il

verso giusto e insieme abbiamo deciso di sposare il progetto proposto dal Picerno. Il

ragazzo deve ancora recuperare la forma migliore ma ha mezzi fisici e tecnici importanti,

pertanto non deluderà le aspettative. Certo, mi rendo conto che da un nazionale under 20

ivoriano, nonché da un ex Milan, ci si aspetta sempre tanto, ma la serie D è un signor

campionato e un periodo di ambientamento, specie per un '98, è da mettere comunque

in preventivo".

Il contratto di Mattia Licastro con la Reggina scade nel 2018: quale sarà il suo futuro?

"Licastro quest’estate è stato molto vicino alla Ternana, ma alla fine è saltato l’accordo e il portiere è rimasto a Reggio. Assolutamente infondate, invece, le voci relative ad un suo presunto passaggio al Roccella. Se ci saranno i margini per un rinnovo, Mattia rimarrà ben volentieri alla Reggina altrimenti prenderemo in considerazione qualche altra possibilità".

Sono previsti appuntamenti riguardo i corsi di formazione per aspiranti procuratori sportivi?

"In ambito formativo abbiamo ripreso da qualche settimana le nostre attività con tante

interessanti novità, tra le quali la new entry dei corsi on-line. Io personalmente, giovedi 26 ottobre a partire dalle 15, sarò onorato di ritornare all’Università degli Studi Di Bologna, dove, ospite della Prof. Pittalis, incontrerò gli studenti partecipanti al Corso di Diritto dello Sport della Facoltà di Giurisprudenza".