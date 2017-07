ESCLUSIVA TMW - Ag. Demofonti: "Brava la Samb a credere in lui"

Nella giornata di ieri, la Sambenedettese ha perfezionato il tesseramento di Marco Demofonti, jolly di centrocampo classe '98 che il 30 giugno ha chiuso la sua esperienza con la Primavera dello Spezia. Un bel colpo per i rossoblù che hanno deciso di puntare sul talento del ragazzo sottoscrivendo con lui un legame triennale. E a parlare attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb delle prospettive del centrocampista romano, è il suo agente Tommaso Dei, rappresentante, insieme a Stefano Somma, della Assist Sport Management. "E' un ragazzo di grande prospettiva - esordisce -. La Sambenedettese è stata brava a credere subito in lui dopo che si era svincolato dal prestito allo Spezia, club che lo aveva preso dall'Audace Empolitana. Secondo me Marco ha tutte le qualità per farsi valere nel lungo termine. Siamo contenti perché è stata un'ottima operazione intanto per il ragazzo, che ha firmato un triennale a dimostrazione che il club punta davvero su di lui".

Come è stata la sua ultima stagione a La Spezia?

"Ha ricoperto due ruoli. Nel centrocampo a tre, si è disimpegnato da interno e da vertice basso. Lui ha caratteristiche polivalenti, nonché un buon piede. Marco è uno che non toglie mai la gamba e questo è un pregio essenziale nel calcio di oggi. Insomma, è un giocatore dinamico, tecnico e di lotta".

Quale sarà il futuro del baby degli Allievi dell'Udinese, Antonio Illiano?

"L'Udinese non vuole assolutamente perdere Antonio. Del resto è un ragazzo che non scopro io. Il Direttore Cavagnis ci ha confermato che il club punta con decisione su di lui in prospettiva futura. Andrà via in prestito in A o in B per giocare in Primavera: c'è qualche situazione in piedi e mi auguro che a breve arrivino novità".

Anche il mercato di Andrea Dini inizia a muoversi...

"A mio avviso è un portiere oramai pronto per il grande salto. In D vanta oltre 100 presenze e una vittoria del campionato col Rimini. Anche a San Marino ritengo abbia fatto bene. E' un '96 che, non a caso, ha diversi estimatori in C. Anche in questo caso ci saranno sicuramente degli sviluppi".