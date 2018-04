ESCLUSIVA TMW - Ag. Sandomenico: "Deferimento dovuto. Sarà prosciolto"

Successivamente al deferimento da parte del Tribunale Federale Nazionale di Salvatore Sandomenico, attuale giocatore del Teramo ma all'epoca dei fatti tesserato del Siracusa, sono arrivate nella giornata di ieri le parole del dg abruzzese Emilio Capaldi. In risposta a tale dichiarazioni Maurizio De Rosa, agente dell'attaccante, ha fatto una precisazione attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Nelle affermazioni di Capaldi ci sono delle imprecisioni - spiega -. I fatti in questione sono estranei alla sua società e posso tranquillamente affermare che Sandomenico non ha commesso alcun che. Il deferimento era un atto dovuto e sono sicuro che ci sarà il proscioglimento del mio assistito al 100%".