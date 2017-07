ESCLUSIVA TMW - Ag. Vizzino: "Cancelli molto richiesto. Punto tutto su De Vivo"

E' molto attivo il mercato relativo a Fabio Cancelli, ex portiere della Primavera del Milan che potrebbe riappropriarsi dei professionisti dopo essersi diviso nella recente stagione tra Grosseto e Caravaggio. Da stabilire anche il futuro alla Reggina di Licastro, mentre per Lobosco e Ragone inizia una nuova avventura, col secondo che ripartirà da un club, la Nocerina, che si presenterà ai nastri di partenza con l'obiettivo dichiarato di vincere il prossimo campionato di D. A fare luce su queste operazioni, attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb, è l'avvocato Luis Vizzino, rappresentante dei calciatori in questione.

Lobosco e Ragone: due tasselli che vanno ad impreziosire le rispettive squadre.

"Avevamo tante richieste e non poteva essere altrimenti perchè Lobosco è un calciatore importante. Lo scorso anno, quella di San Severo è stata la stagione della consacrazione, ma non dimentichiamoci che Andrea vanta tre stagioni da protagonista in D e un settore giovanile di tutto rispetto. Il Monopoli è stata la società che più concretamente si è interessata al ragazzo proponendo un progetto tecnico di tutto rispetto. Con la Salernitana c'è stato un pour parler, come con altre società. Per quanto riguarda Ragone, non appena si è presentata la possibilità di andare a Nocera, non ci abbiamo pensato due volte e, d'accordo con la Sampdoria, abbiamo formalizzato il trasferimento del giovane difensore in terra campana. Michele è un under gia over sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Sono sicuro farà benissimo alla Nocerina. Complimenti al ds Battisti che non si è lasciato scappare l'occasione di tesserare un '99 che, oltre a poter ricoprire piu ruoli, vanta già un bel po' di presenze in D".

Dove giocherà Fabio Cancelli nella prossima stagione?

"E' al centro di numerose trattative. Sul ragazzo ci sono diverse società. Con il Monopoli stiamo parlando tanto in queste ultime ore, ma non si escludono altre soluzioni".

Si è vociferato anche di un possibile addio di Mattia Licastro alla Reggina...

"Al momento è un portiere della Reggina e partirà in ritiro con la squadra. Non è scontata la sua permanenza anche se il ragazzo è legatissimo all'ambiente e ha ancora un anno di contratto. Vedremo".

Tra i suoi assistiti più giovani, quale sarà quello maggiormente in grado di emergere nel prossimo campionato?

"Lo scorso anno dissi Lobosco, portando bene. Oggi dico Rodolfo De Vivo, esterno d'attacco classe '94 che nell'ultima stagione ha militato con Anzio e San Severo. De Vivo è al centro di numerose trattative ma ora è difficile dire con chi giocherà nell'imminente stagione. Ma lo sapremo nei prossimi giorni".

Come responsabile del gruppo "VI&VI Consulting", ha già organizzato diversi workshops formativi. Progetti per il futuro?

"La formazione è un cavallo di battaglia del nostro gruppo. Dopo l'ottima riuscita dei workshops di Bologna, Alesssandria e Napoli dello scorso anno, ripartiremo subito da settembre con nuovi corsi e nuove proposte formative non soltanto per aspiranti procuratori sportivi. Abbiamo un bel po' di novità in cantiere. A breve le renderemo ufficiali".