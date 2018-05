ESCLUSIVA TMW - AJ Fano, idea Merlin come ds. C'è anche l'Alessandria

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sirene di mercato per Alessandro Merlin, ds in uscita dal Varese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione su di lui ci sarebbe il vivo interesse dell'Alma Juventus Fano e della stessa Alessandria, pronta ad una vera e propria rivoluzione dopo la debacle nei playoff di Serie C.