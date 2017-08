ESCLUSIVA TMW - Akragas, in arrivo la firma di Michele Canale

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Un nuovo rinforzo per l'Akragas. In arrivo la firma dell'esterno sinistro classe 96, Michele Canale. Un passato tra Torino e Pro Vercelli, ora una nuova avventura. Canale verso la firma con l'Akragas dopo aver convinto qualche giorno in ritiro, affare in dirittura d'arrivo. L'Akragas si rinforza, ecco Michele Canale...