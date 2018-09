ESCLUSIVA TMW - Akragas, l'ex ds: "La fine è iniziata con la contestazione"

© foto di Alessandro Mazza

Un nuovo head scouting per la Reggina: la nomina è di pochi giorni fa, il compito è affidato a Biagio Nigrelli, ex ds dell'Akragas. Per parlare della nuova avventura, ma anche per farci raccontare come si è conclusa la vicenda del calcio ad Agrigento, lo abbiamo raggiunto su TMW: "Ringrazio la famiglia Praticò per l'opportunità che mi ha concesso, cercherò in tutti i modi di ripagare la fiducia che mi è stata data".

Prime impressioni sulla Reggina?

"La proprietà ha creato un organizzazione societaria di primo livello, affidando la carica di ds Massimo Taibi, che ha fatto un ottimo lavoro allestendo un organico competitivo con un budget ridotto puntando molto su giovani di prospettiva".

L'Akragas, invece, vive un brutto momento. Cosa si prova?

"Profondo dolore perché com'è noto sono un tifoso dell'Akragas fin da bambino. Spero che questa situazione possa risolversi al più presto per il bene di chi ha a cuore le sorti del Gigante".

Cosa si porta dietro dell'esperienza all'Akragas?

"Un'esperienza bellissima, a livello personale. Il ricordo più bello rimarrà la salvezza raggiunta nei playout contro il Melfi, dopo mille problemi e vicissitudini. Non dimenticherò mai la vittoria a Catania all'ultimo secondo nello stesso anno".

Rimpianti?

"Il mio più grande rammarico è che mancava poco per fare il salto di qualità".

In che senso?

"Ricordo che Giavarini prima della partita in casa con la Paganese dello scorso anno, poi vinta per 2-0, mi ha voluto incontrare per dirmi che voleva rilanciare ed avevamo concordato di portare proprio Massimo Taibi come ds. Nella circostanza voleva impegnarsi a costruire l'impianto di illuminazione per un progetto a lungo termine relativo allo stadio Esseneto. Purtroppo dopo fu oggetto di contestazioni e da quel momento ha deciso di mollare tutto. Da quel momento è iniziata la fine dell'Akragas purtroppo".