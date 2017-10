ESCLUSIVA TMW - Akragas, Vono: "A Lecce gara di sacrificio. Siamo felici"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce primo in classifica è salita agli onori della cronaca la prestazione di Alessandro Vono, estremo difensore agrigentino. "Sono contento della mia prestazione - racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com -, così come di quella della squadra. A Lecce sapevamo che avremmo dovuto fare una gara di sacrificio e per questo l'approccio mentale è stato molto positivo. Siamo una squadra giovane, possiamo migliorare ancora. Gli automatismi di squadra stanno crescendo a riprova del lavoro che facciamo durante la settimana. La prossima sfida contro la Juve Stabia? Ci aspetta un trittico di gare impegnativo: oltre alle Vespe abbiamo in programma Trapani e Sicula Leonzio. La Juve Stabia è una squadra molto attrezzata, costruita per altri obiettivi rispetto ai nostri. Dovremo avere un grande approccio a livello mentale".