ESCLUSIVA TMW - Albissola, si pensa a Pea per la panchina

Indiscrezioni raccolte riferiscono che in occasione della partita odierna tra Albissola-Vis Pesaro, l'allenatore Fulvio Pea, ex Sassuolo e Pro Piacenza, assisterà al match valevole per la Poule Scudetto di Serie D. Ulteriori indiscrezioni riferiscono tra l'altro che Pea potrebbe diventare per la stagione 2018-2019 l'allenatore dell'Albissola che ha ottenuto il diritto a iscriversi in Serie C. Seguiranno sviluppi.