vedi letture

esclusiva Allarme Coronavirus, Ds Vibonese: "Rinvio? Prima la salute, poi il calcio"

Con lo stato di allarme dovuto al Coronavirus, sono state rinviate in blocco le gare della 9^ e 10^ giornata di Serie C, ma solo per quel che concerne i Girone A e B : il C, regolarmente in campo.

Di questo, partendo però dalla preziosa vittoria ottenuta nel weekend, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com ne hanno parlato con il Ds della Vibonese Simone Lo Schiavo.

Tre punti che danno continuità, tre punti che muovono la classifica: quanto pesa la vittoria di Caserta?

"E' stata una vittoria importante, perché le squadre che sono dietro di noi corrono, e la classifica è davvero molto corta. Abbiamo centrato due vittorie consecutive, ma ora non dobbiamo fermarci perché dobbiamo fare più punti possibili per essere tranquilli e centrare quanto prima la salvezza".

La classifica dice però zona playoff.

"E' vero, ma credo che nel Girone C la salvezza sia fissata intorno ai 42 punti, contro i 35 che finora abbiamo ottenuto. Per altro ci sono tante squadre in pochi punti, non possiamo assolutamente farci distrarre da niente".

Sarete l'unico girone a scendere in campo nelle prossime ravvicinate giornate: ha senso giocare visto anche l'allarme sanitario che c'è al nord Italia?

"Questo è un provvedimento che ha senso, perché è stato sospeso tutto a scopo preventivo ed è giusto tutelare tifosi e addetti ai lavori, ma spero che in determinati casi la valutazione sia fatta in modo più totalitario. Perché anche al sud, nonostante non si siano a oggi registrati casi di sospetto Coronavirus, sono coinvolte persone, calciatori o supporters, che possono essere state al nord. Il rinvio comunque è giusto. Prima la salute, poi il calcio".